Президент Казахстана посетит Туркменистан с государственным визитом

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с государственным визитом. Приглашение главы туркменского государства передал сегодня в ходе встречи министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, прибывший в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА, сообщает akorda.kz.

В ходе встречи Токаев и Мередов рассмотрели перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Помимо этого, собеседники обсудили ход подготовки к VI Каспийскому саммиту в Туркменистане.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время, который, по мнению Президента Казахстана, придаст “качественный импульс всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства”.

В августе нынешнего года Токаев посетил Туркменистан с рабочим визитом. Президент Казахстана принял участие в третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в НТЗ “Аваза”.