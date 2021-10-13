Туркменистан впервые принял участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

CentralAsia (TM) - Делегация Туркменистана, возглавляемая вице-премьером Рашидом Мередовым, 12 октября приняла участие в 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшем в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИД.

Мероприятие открылось встречей его участников с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе пленарного заседания была отмечена возрастающая глобальная роль совещания в развитии взаимодействия в азиатском регионе, повышении уровня безопасности и укреплении мер доверия между государствами. Поддержана инициатива о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию с сохранением фундаментальных принципов её функционирования.

В своем выступлении Р.Мередов подчеркнул значимость предоставления Туркменистану статуса страны-наблюдателя в СВМДА и отметил, что наша страна разделяет принципы и задачи, на которых выстроена работа СВМДА, а именно, достижение мира и безопасности на Азиатском континенте посредством политического диалога и сотрудничества в укреплении общей региональной и международной безопасности.

Глава туркменского МИД пригласил страны-члены Совещания принять активное участие в Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоится в Ашхабаде 12 декабря нынешнего года.

На полях мероприятия Р.Мередов провёл встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманиямом Джайшанкаром, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым и другими.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии учреждено в 1992 году. Основная цель СВМДА - укрепление сотрудничества путём выработки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии. Совещание объединяет 27 стран. Девять стран (в том числе Туркменистан) и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.