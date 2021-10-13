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Ученые нашли способ предсказать приближение деменции

CentralAsia (CA) -  Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии обнаружили в крови биологические маркеры, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию. Соответствующая статья опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

В ходе экспериментов на мышах и культурах клеток эксперты выявили три микроРНК, которые действовали как маркер умственной работоспособности. Повышенные уровни этих маркеров могут предсказать развитие деменции за два-пять лет до развития симптомов.

«Когда появляются симптомы деменции, мозг уже сильно поврежден. Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния», - заявил один из участников исследования.

Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.

Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.

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