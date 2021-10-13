G20 договорилась о помощи для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане

CentralAsia (CA) - «Группа 20» (G20) согласилась работать вместе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, даже если это означает необходимость координации усилий с «Талибаном», заявил премьер-министр Италии Марио Драги после проведения чрезвычайного саммита, передает Al Jazeera.

Европейский союз начал переговоры во вторник, пообещав выделить один миллиард евро (1,2 млрд долларов), который пойдет на неотложные гуманитарные нужды, а также на помощь соседним странам, принимающим афганцев, которые бежали с тех пор, как «Талибан» взял страну под контроль 15 августа.

«По сути, наблюдается совпадение взглядов на необходимость урегулирования чрезвычайной гуманитарной ситуации», - сказал Драги репортерам в конце специальной видеоконференции.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие европейские лидеры присоединились к онлайн-саммиту, который состоялся, когда талибы провели свои первые личные переговоры с делегацией США и ЕС в Катаре. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин отправили своих представителей.

Драги сказал, что отсутствие двух лидеров не умаляет важности встречи, организованной Италией, нынешним председателем G20.

«Это был первый многосторонний ответ на афганский кризис… многосторонность возвращается с трудом, но возвращается», - сказал Драги.

Участники пришли к единодушному мнению о необходимости смягчения кризиса в Афганистане, где активы страны за рубежом были заморожены, у банков закончились деньги, государственным служащим не выплачивались зарплаты, а цены на продукты питания резко выросли. С приближением зимы миллионы людей столкнутся с серьезным голодом.

«Стоять в стороне и смотреть, как 40 млн человек погружаются в хаос из-за невозможности подачи электроэнергии и отсутствия финансовой системы, это не может и не должно быть целью международного сообщества», - заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

ЕС подчеркнул, что его деньги пойдут международным организациям, работающим на местах, а не «Талибану», который не был признан никаким другим правительством.

Большая часть усилий G20 по оказанию помощи будет направляться через Организацию Объединенных Наций, но также будет прямая помощь от страны к стране.

Драги сказал, что талибы сыграли решающую роль в доставке помощи, сказав: «Очень сложно представить, как можно помочь афганскому народу… без какого-либо участия правительства «Талибана».

«Если они не хотят, чтобы мы входили, мы не войдем».

Драги подчеркнул, что координация действий с талибами не означает признания их администрации и что о талибах будут судить по их делам, а не по словам.

Он отметил, что мир особенно обеспокоен тяжелым положением женщин в бедной стране.

«В настоящее время мы не видим прогресса», - сказал Драги.

В совместном заявлении после встречи лидеры G20 призвали «Талибан» бороться с жесткими группами, действующими за пределами страны. В будущих гуманитарных программах следует уделять внимание женщинам и девочкам, а афганцам, желающим покинуть страну, должен быть предоставлен безопасный проезд.

Президент Турции Реципи Тайип Эрдоган заявил участникам саммита в обращении, транслированном по национальному телевидению, что «Талибан» «еще не выполнил то, что ожидалось».

«Мы не видели от них необходимого участия в вопросах гуманитарной помощи, безопасности и предотвращения того, чтобы Афганистан стал базой террористических организаций и предотвращения экстремизма».

Белый дом заявил, что лидеры обсудили «острую необходимость в постоянном сосредоточении внимания на наших непрекращающихся усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе против угроз со стороны ИГИЛ-К».

В преддверии встречи Китай призвал к отмене экономических санкций в отношении Афганистана, разморозке и возвращению Кабулу афганских международных активов на миллиарды долларов.

США и Великобритания, где находятся многие активы, сопротивляются этим усилиям, и в окончательном заявлении об этом не упоминалось.