экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявлено 28 717 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 493 (8,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 861 681 случай (+0,37%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 198,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 468 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 530 513 человек.

print
  • G20 договорилась о помощи для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане
  • Два монгольских фильма отобраны для участия в американском Red Rock Film Festival
  • В России за сутки выявили 28 190 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com