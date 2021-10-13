В России за сутки выявлено 28 717 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 493 (8,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 861 681 случай (+0,37%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 198,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 468 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 530 513 человек.