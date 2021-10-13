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В Узбекистане мужчину, гвоздем заколовшего незнакомца до смерти, осудили на 18 лет (видео 18+)
Продолжение: В Самарканде задержали мужчину, опубликовавшего видеоролик с убийством мужчины гвоздемПредыстория: В Самарканде мужчина до смерти забил своего знакомого гвоздем (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Самаркандской области Ургутский районный суд вынес приговор 26-летнему гражданину Б.С., который на глазах прохожих убил 50-летнего О. с помощью гвоздя. Ему дали 18 лет лишения свободы по статье 97 («Умышленное убийство») УК РУз.

Как сообщается, преступление было совершено 5 июня 2021 года.

По данным материалов суда, осуждённый в тот вечер поужинал и собирался уйти, когда к нему подошел незнакомец, схватил за руку и попросил купить водки. В ответ обвиняемый купил 100 грамм водки, надеясь, что после этого его оставят в покое. Но проситель перешел к оскорблениям – сначала обвиняемого, потом его родственников. Обвиняемый в ответ ударил его по лицу, сбил на землю, пинал ногами. Но оскорбления не прекращались.

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый зашел в магазин и приобрел длинный гвоздь (15 см). По его словам, он хотел лишь напугать. Но в итоге 4 раза вонзил гвоздь своему обидчику в область сердца.

Когда истекающего кровью мужчину забрала «скорая», Б.С. добровольно последовал за ним в больницу. В реанимации заколотый гвоздем мужчина скончался.

На видео видно, что осуждённый подходил к жертве и бил гвоздем, даже когда мужчина уже лежал на земле без движения.

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