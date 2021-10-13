В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 984 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 65.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 219 329 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,8 млн, из них выздоровели — 6,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 530 513 пациентов.