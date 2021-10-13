В Москве умирает каждый девятый заболевший коронавирусом человек старше 60 лет

CentralAsia (CA) - В Москве каждый девятый заболевший коронавирусной инфекцией человек старше 60 лет умирает. Такие данные по смертности сообщает московский оперштаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Там добавили, что половине пожилых пациентов с COVID-19 необходимо лечение в больнице. Болезнь у них проходит скоротечно, медики отмечают ухудшение их состояния в течение трех дней.

По данным оперштаба, 86 процентов от общего числа умерших составляют люди старше 60 лет. Они также занимают 70 процентов коек в реанимационных отделениях.

Как сообщили в штабе, сейчас вакцинирована только треть пожилых москвичей — это 23 процента от общего числа привитых жителей города.