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Россия отправила в Узбекистан 20 новых вагонов метро

CentralAsia (UZ) -  В среду, 13 октября, АО «Метровагонмаш», входящее в состав АО «Трансмашхолдинг», отправило в Ташкент еще 20 современных вагонов метро.

Как сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари", из прибывающих вагонов будут сформированы 5 метропоездов в четырёхвагонном исполнении.

С прибытием новой партии подвижных составов данной модификации, количество современных поездов в Ташкентском метрополитене составит всего 60 вагонов (15 поездов).

Контракт на изготовление 40 вагонов метро АО «Метровагонмаш» и УП «Тошкент метрополитени» был подписан в апреле текущего года. В августе текущего года в рамках контракта уже было получено 20 вагонов.

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