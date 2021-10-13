Польский кардиолог безвозмездно проведет операции в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - Заведующий кардиологическим отделением Академии Министерства внутренних дел Польши профессор Роберт Гиль безвозмездно проведет серию операций пациентам, нуждающимся в хирургическом вмешательстве на сердце.

Кроме того будут организованы мастер-классы для хирургов-кардиологов Кашкадарьинской области в городской больнице города Карши, сообщает ИА «Дунё».

Сообщается, что известный в Европе хирург-кардиолог 13-18 октября прооперирует 16 пациентов, а ассистировать ему будут его ученики из Узбекистана, работающие в настоящее время в ряде областных клиник.

Профессор Роберт Гиль в течение последних лет провел в Узбекистане более 120 сложнейших операций на сердце и мастер-классов на базе хирургических клиник нашей страны на безвозмездной основе.

16 сентября подписано Постановление Кабинета Министров по реализации инвестпроекта по строительству кардиоцентра в Ташкент польской компанией IRIMED, совладельцем которой является профессор Роберт Гиль. Стоимость проекта 10 миллионов долларов.