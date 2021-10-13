Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19

CentralAsia (UZ) - Власти Южной Кореи выделили Узбекистану $5 млн на осуществление комплексной программы по борьбе с коронавирусом COVID-19, реализацию ее будет осуществлять Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA), сообщила 13 октября пресс-служба южнокорейского посольства в Ташкенте.

"Правительство Республики Корея выделило 5 млн долларов США на реализацию в Узбекистане комплексной программы реагирования на COVID-19 на 2021 год, 4,57 млн долларов из этой суммы предназначено для сектора здравоохранения", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает укрепление потенциала в области управления для профилактики и контроля инфекционных заболеваний, создание системы контроля качества для лабораторий диагностики инфекционных заболеваний, создание национальной системы мониторинга инфекционных заболеваний и вакцинации, укрепление потенциала исследований, связанных с коронавирусом, а также укрепление лечебного потенциала путем предоставления оборудований медицинским учреждениям.