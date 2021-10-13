Уроженки Узбекистана возглавили представительства ЕБРР в Тунисе и Азербайджане

Нодира Мансурова

CentralAsia (UZ) - Гражданка Узбекистана и Великобритании Нодира Мансурова назначена главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Тунисе.

С 1 сентября она сменила на этой должности Антуана Салле де Шу и отвечает за инвестиции и операции банка в североафриканской стране, сообщила пресс-служба ЕБРР.

«Я очень счастлива и вижу большую честь в том, чтобы принять эту роль и вернуться в регион юго-восточного Средиземноморья», — прокомментировала Мансурова. — «На основе успехов ЕБРР в этой стране я жду продолжения нашей работы с властями Туниса, сообществом доноров и другими стратегическими партнёрами, направленной на поддержку и продвижение приоритетов в экономике, создание условий для развития частного сектора, „зелёных“ инвестиций, устойчивого и инклюзивного роста».

В 2001 году Мансурова стала региональным руководителем программы финансирования и развития малого и среднего бизнеса ЕБРР в Центральной Азии, управляя работой из Алматы.

Ранее ещё одна гражданка Узбекистана, Камола Махмудова, была назначена главой ЕБРР в Азербайджане. Махмудова занимала ранее должность заместителя директора, старшего банкира в Программе содействия торговле ЕБРР. С 2009 года возглавляет экспансию банка на Ближний Восток, Северную Африку и Кипр.

«Она сыграла ключевую роль в политическом диалоге с Международной торговой палатой, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом по вопросам развития торгового финансирования, соблюдения нормативных требований и дигитализации корреспондентских банковских услуг», — отмечается в сообщении ЕБРР.

Отмечается, что Камола Махмудова переедет в Баку в 2022 году.