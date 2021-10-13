Туркменистан организует регулярные грузовые авиарейсы в ряд стран

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CentralAsia (TM) - С середины октября авиакомпания «Туркменистан» организует регулярные грузовые авиарейсы в Россию, Казахстан, Индию и ОАЭ. До сих пор в период пандемии коронавируса грузовые самолеты из Туркменистана летали только в Китай и в Германию.

Как сообщил источник turkmen.news в МИД страны, рейсы в Москву запланированы на среды — 13, 20 и 27 октября. В Алматы грузы будут отправляться по пятницам. Дни отправки самолетов в Дели и Дубай пока неизвестны.

С ноября количество рейсов по некоторым из этих направлений увеличат.

Регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было прекращено в марте 2020 года. До августа не осуществлялись даже вывозные пассажирские рейсы для граждан, застрявших за рубежом. Даже люди, которые планировали краткосрочные поездки, были вынуждены снимать жилье и искать возможности заработать. В августе вывозные рейсы начались, но в недостаточном количестве. В июле 2021 года они вновь прекратились. Многие граждане Туркменистана все еще не могут вернуться домой.

Грузовые рейсы в Пекин и Франкфурт стартовали в феврале 2021 года. Для перевозки грузов стали использовать пассажирские Boeing-777, потому что парк грузовых самолетов авиакомпании «Туркменистан» ограничен двумя Ил-76, выпущенными более 25 лет назад. В январе 2021 года сообщалось о планах покупки двух грузовых Airbus-330.

Власти Туркменистана по-прежнему отрицают факт проникновения коронавируса. Туркменистан не только ограничил передвижение через границу, но и предпринимает многочисленные внутренние карантинные меры, большинство из которых не афишируются официальными СМИ.