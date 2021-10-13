Путин призвал страны СНГ быть готовыми дать отпор боевикам из Афганистана

CentralAsia (CA) - Страны СНГ должны быть готовы противодействовать террористам на границе Афганистана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. Стенограмма вступительной речи главы России на этом мероприятии приводится на сайте Кремля.

Ситуация в Афганистане сейчас, признал президент, непростая: «После окончательного вывода американских войск власть (в стране) перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки, правила». При этом в Афганистане, напомнил Путин, «продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГ (Исламское государство)».

«Из Ирака, Сирии туда активно «стягиваются» боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — предупредил российский лидер.

В связи с этим, считает Путин, странам СНГ «важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам». Для этого, по мнению президента России, членам содружества необходимо «координировать работу силовых структур и при необходимости проводить совместные спецоперации».

«Тем более что опыт успешной работы на этом направлении у вас есть, в том числе в рамках антитеррористического центра СНГ», — добавил Путин.

В начале ноября на фоне ситуации в Афганистане российские военнослужащие провели в горах Таджикистана учения по ликвидации диверсионной группы условного незаконного вооруженного формирования с привлечением бронетранспортеров и беспилотников, сообщали в российском Центральном военном округе (ЦВО).