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В Казахстане ночные клубы возобновят работу для посетителей с «зеленым» статусом

CentralAsia (KZ) -  Ночные клубы будут работать для посетителей с «зеленым» статусом в системе Ashyq. Решение приняли на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz

Вместе с тем для каждой санэпидзоны установили свои ограничения по заполняемости ночных клубов:

- «зеленая» - не более 100 человек;

- «желтая» - не более 70 человек;

- «красная» - не более 50 человек.

Также сообщается, что приняты послабления для участников проекта Ashyq.

«Теперь участники проекта Ashyq смогут работать до 3:00, а лидеры - до 5:00 в «зеленой» зоне и до 1:00 и 3:00 соответственно - в «желтой». Ждем изменений в постановлениях санврачей», - сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.

Решение вступит в силу после внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача Казахстана.

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