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2D1N монгольской юрты в Сингапуре с костром и местной водкой

CentralAsia (MNG) -  Для непосвященных гэр или юрта — это переносная, обычно круглая палатка, в которой проживают многие кочевые племена Монголии.

Хотя сейчас поездка в Монголию практически невозможна, все еще можно испытать, каково это — жить в юрте прямо здесь, в Сингапуре, - пишет mothership.sg.

Бутик-туристическое агентство Beyond Expeditions предлагает незабываемые впечатления от поездки на два дня и одну ночь (2D1N), которая считается «самым аутентичным монгольским приключением», не покидая острова.

Опыт будет проходить в кемпинге Beyond Expeditions, расположенном в северной части Сингапура.

Опыт стоит 580 сингапурских долларов на человека.

Между тем, регистрация с приятелем стоит 500 сингапурских долларов за человека, а регистрация с двумя или более приятелями стоит 450 сингапурских долларов за человека.

Дети 12 лет и младше получат 50-процентную скидку, и все домашние животные могут присоединиться к этому опыту.

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