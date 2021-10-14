Монгольский производитель муки стремится выйти на китайский рынок

CentralAsia (MNG) - ЕБРР и ЕС поддерживают экспорт монгольских производителей муки

Азия является домом для разнообразных и ярких кулинарных культур. Однако для традиционной кочевой еды в Монголии обычно требуются только два основных ингредиента: мясо и мука. Даже сейчас, несмотря на широкий выбор, предлагаемый мировым рынком, многие монголы придерживаются простых диет, состоящих из мяса и муки в повседневной жизни, что делает муку незаменимым стратегическим ресурсом.

На этом фоне компания Oeg Flour LLC, производитель муки из сельской Монголии, преуспела в развитии своего бизнеса и начала экспорт на международный рынок, опираясь на деловой опыт ЕБРР и Европейского союза (ЕС).

Конкуренция на рынке монгольской муки

ООО «Oeg Flour» начало свою деятельность в аймаке Дархан-Уул, Монголия, в 2011 году с целью обеспечить 100% потребностей в муке в сельской местности, а затем расширить свою деятельность до столицы Улан-Батора. Сегодня Oeg — это хорошо зарекомендовавший себя бренд муки в Монголии с долей рынка 20%, который позиционирует себя как крупного регионального дистрибьютора муки.

«Многие считают Дархан третьим по величине городом Монголии. Несмотря на то, что мы находимся далеко от столицы, сельским жителям по-прежнему требуются новые возможности», - говорит г-жа Оюунсувд Энхболд, генеральный директор.

Однако для того, чтобы по-настоящему стать крупным конкурентом и вывести свой бизнес на новый уровень, им не хватало ряда важных компонентов в их деятельности.

Поскольку 68 процентов населения страны потребляют продукты на основе муки и 35–45 процентов готовят из муки ежедневно, рынок муки в Монголии предоставляет возможности для роста и расширения. Однако это также означает ожесточенную конкуренцию между брендами монгольской муки.

В то время как Oeg могла похвастаться высокими показателями продаж, опасения по поводу качества продукции, сбоев в производственных процессах, потерь муки и неконтролируемых запасов означали, что компании необходимо срочно пересмотреть свои методы ведения бизнеса.

«Несмотря на все наши усилия по установлению высоких стандартов, колебания качества продукции были исключительно высокими. Мы получили известность из-за низкого качества и потери клиентов», - говорит она.

Роль ЕБРР и ЕС в возрождении Oeg

В 2019 году правительственные агентства Монголии и Китая достигли соглашения о разрешении экспорта муки в Китай, что открыло новые захватывающие возможности для монгольских производителей муки. Oeg нужно было действовать быстро, чтобы воспользоваться этим шансом, иначе она проиграла бы конкурентам.

Компания обратилась к группе бизнес-консультантов ЕБРР со своими проблемами в 2019 году, и компания Observe Consulting LLC была выбрана для внедрения системы управления качеством анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP).

Консультанты установили, что Oeg сохранила ту же структуру и стиль управления с 1997 года и не адаптировалась к изменяющейся рыночной среде последних десятилетий.

«Если бы мука не была такой важной частью монгольской диеты, мы могли бы столкнуться с бизнес-проблемами много лет назад. Популярность продукта сделала руководство менее заинтересованным в инновациях и развитии», - размышляет Оюунсувд.

На протяжении всего консультационного проекта консультанты определили несколько основных проблем и предложили несколько важных ключевых решений. Они помогли Oeg получить стандарт управления качеством ISO 9001: 2015 и внедрили средства управления HACCP для поддержания стандартов безопасности пищевых продуктов.

С обновлением управления многие проблемы Oeg, включая закупки, контроль качества и отсутствие надзора и бухгалтерского учета, ушли в прошлое. Теперь бизнес был готов не только восстановить себя в качестве более сильного конкурента на монгольском рынке муки, но и выйти на прибыльный китайский рынок.

Прочная основа регионального роста

С 2019 года Oeg продолжает достигать новых рубежей в продажах. В Монголии руководство Oeg разработало план по созданию надежной цепочки поставок, охватывающей все виды деятельности, от посадки пшеницы до доставки муки потребителям. Теперь они присматриваются к кондитерскому рынку.

Для выхода на международный рынок компания подала официальную заявку в Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и рассчитывает стать одним из первых экспортеров монгольской муки в Китай к 2022 году.

Благодаря совместной поддержке ЕБРР и ЕС, Oeg Flour в настоящее время является хорошо зарекомендовавшим себя предприятием, которое вносит значительный вклад в устойчивый рост своего сообщества. Производитель стал образцом для подражания для многих других предприятий и источником вдохновения для тех, кто изучает и развивает сельские цепочки поставок.

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