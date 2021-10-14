Бренд LF Hazzys будет продаваться на монгольском сайте электронной коммерции Shoppy

CentralAsia (MNG) - В конце этого месяца модный бренд LF Hazzys поступит в продажу в Монголии.

LF заявила в среду, что объединилась с монгольской платформой электронной коммерции Shoppy для продажи одежды Hazzys в этой стране Центральной Азии.

Hazzys — модный бренд, продающий повседневную одежду, одежду для гольфа и сумки.

По данным LF, Shoppy, начавший свою деятельность в 2017 году, является крупнейшей платформой электронной коммерции в Монголии. Его основными покупателями являются люди в возрасте от 18 до 40 лет. На Shoppy продается более тысячи брендов в различных категориях, включая товары для красоты, быта и продуктов питания.

LF и Shoppy провели церемонию подписания во вторник и договорились совместно продавать продукцию Hazzys для молодых клиентов в Монголии.

Монголия станет шестой страной, в которую вошел Hazzys, после Китая, Таиланда, Вьетнама, Тайваня и Сингапура.

LF признала, что рынок Монголии не такой уж большой, всего 3,3 миллиона человек, но заявила, что видит большой потенциал в стране, поскольку 64 процента населения составляют люди в возрасте 35 лет и младше.

LF добавила, что темпы экономического роста Монголии с 2017 года колебались между 5 и 6 процентами, за исключением прошлого года из-за Covid-19, со ссылкой на данные Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям.

LF «сможет эффективно представить стиль Hazzys на привлекательном монгольском рынке благодаря тесному сотрудничеству с Shoppy, который обладает знаниями и пониманием монгольской электронной коммерции», - говорится в заявлении представителя LF.

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