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КНДР: «Игра в кальмара» показывает истинное лицо Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  Северокорейский пропагандистский сайт Arirang Maeri описал всемирно известный фильм «Игра в кальмара» как истинное лицо коррумпированного и бесчеловечного капиталистического общества Южной Кореи, - пехедает монгольский новостной сайт news.mn.

Анонимные источники на сайте говорят, что южнокорейское общество дискриминирует бедных и относится к богатым как к шахматным фигурам. «В жестоком обществе Южной Кореи люди борются за свою жизнь, теряя свою человечность», - написал сайт Arirang Maeri.

С конца прошлого года Пхеньян принял закон, запрещающий культурную деятельность своего южного соседа, а нарушители могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет. В прошлом критиковал за то, что сеульские компании обращалают с певцами и знаменитостями как с рабами.

«Игра в кальмара» (кор. 오징어게임, Ojing-eo Geim) — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссёром и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк. Главные роли исполнили Ли Чон Чжэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Чжун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рён. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

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