Товарооборот Монголии и России за первые 8 месяцев достиг $ 1,4 млрд

CentralAsia (MNG) - 12 октября состоялась виртуальная встреча Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по безопасности и внешней политике и Комитета Совета Федерации по иностранным делам России. Встреча была организована по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией.

В своем вступительном слове к виртуальной встрече председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам России Григорий Карасин подчеркнул, что Россия продолжает рассматривать укрепление дружественных отношений и сотрудничества с Монголией в качестве приоритета внешней политики страны.

Затем он продолжил, сказав: «Дружественные, традиционные отношения между нашими двумя странами основаны на истории сотрудничества на протяжении многих лет, а также на сотрудничестве в секторах торговли, экономики и культуры в рамках многосторонних механизмов. Во время своего визита в Монголию в сентябре 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Договор между Монголией и Россией о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве без срока действия, что является выражением того, как он предназначен для расширения традиционных, добрососедских отношений. отношения между двумя странами путем устойчивого развития двусторонних отношений во всех сферах. Комитет уделяет большое внимание работе по расширению отношений между Россией и Монголией, и особенно развитию межпарламентского сотрудничества».

В свою очередь, председатель Постоянного комитета парламента по безопасности и внешней политике Б. Баттөмөр выразил благодарность Комитету Совета Федерации по иностранным делам России за оказанную поддержку в ратификации Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Россией. Федерация. Отметив, что сотрудничество между парламентами Монголии и России в последние годы активно расширяется, он подчеркнул, что спикер парламента Г.Занданшатар провел короткую, но эффективную встречу с заместителем спикера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Константин Косачев на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов, прошедшей в Вене, Австрия.

«Одним из основных механизмов двусторонних отношений является Межправительственная комиссия Монголия-Россия, 23-е очередное заседание которой состоится в этом году. По итогам 8 месяцев 2021 года двусторонний товарооборот достиг 1,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы считаем, что это хороший показатель в сложных условиях пандемии. Кроме того, успешно проводятся исследования газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию нашей страны. Пока сторона Монголии определила основные документы для сотрудничества с российской компанией «Газпром» », - сказал он и выразил надежду, что масштабный проект станет заметным проектом в истории монгольско-российских отношений и трехстороннего сотрудничества.

Затем Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии И.К. Азизов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Д. Даваа выступили с речами в рамках монгольско-российских отношений и сотрудничества. С комментариями выступили также заместитель председателя комитета Совета Федерации по иностранным делам России Б.Б. Джамсуев и народный депутат, заместитель председателя парламентской группы Монголия-Россия Ц.Анандбазар.

В рамках виртуальной встречи депутат, председатель парламентской группы Монголия-Россия Н.Энхболд, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике А.Г. Варфоломеев также выступили с докладами о развитии межпарламентских отношений и гуманитарного сотрудничества.

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