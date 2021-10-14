В Узбекистане будет создан газохимический кластер стоимостью $3,4 млрд

CentralAsia (UZ) - В Навоийской области Узюекистана в ближайшие пять лет планируется реализовать 2,2 тыс. инвестиционных проектов на сумму $9 млрд. и создать 75 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, будет создан газохимический кластер стоимостью $3,4 млрд. Также планируется ввести в эксплуатацию семи электростанций стоимостью около $3 млрд.

В результате реализации 120 масштабных проектов в текстильной промышленности будет создано 27 тысяч новых рабочих мест, а в кожевенно-обувной промышленности - 13 тысяч новых рабочих мест в результате 68 проектов. В горной отрасли намечено осуществить 52 проекта, которые обеспечат работой более 7 тысяч человек.

В целом за счет мощностей, которые будут введены в ближайшие пять лет, объем регионального экспорта вырастет в 6 раз - до $900 млн.

Планируется также создать 70 тысяч новых рабочих мест за счет поддержки предпринимательства. Для этого за каждой махаллей будет закреплен помощник хокима, населению будут оказывать организационную и финансовую поддержку. Ежегодно в рамках программ семейного предпринимательства будет выделяться более 500 миллиардов сумов ($46 878 500).

На экономическое и социальное развитие Навоийской области в ближайшие пять лет из государственного бюджета будет выделено 40 триллионов сумов ($3 750 280 000), в общей сложности будет создано 180 тысяч новых рабочих мест.