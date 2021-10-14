В Норвегии 5 человек стали жертвами нападения мужчины с луком

CentralAsia (CA) - Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге выросло до пяти человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает местная газета Aftenposten.

«Пятеро убиты, двое ранены. Один из раненых — полицейский, который находился в местном магазине в свободное время», — уточнили в полиции.

Там также уточнили, что перед арестом вооруженного луком и стрелами мужчины были произведены несколько предупредительных выстрелов. Других подробностей о задержанном полиция не сообщила, однако отметила, что в его доме в ближайшее время будет проведен обыск.

Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг (расположен примерно в 80 км от Осло) мужчина совершил нападение на нескольких человек. Издание Aftenposten уточняло, что по улицам города ходит человек с луком и стрелами и расстреливает людей. В полиции заявляли о нескольких погибших в результате нападения. Там также заверили, что стрелок действовал в одиночку.

Как сообщал Reuters, после нападения полицейским по всей стране был отдан приказ носить при себе огнестрельное оружие. Норвежская полиция обычно не вооружена, но при необходимости у офицеров есть доступ к оружию и винтовкам, уточняет агентство. «Это дополнительная мера предосторожности. У полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы», — говорилось в заявлении норвежской полиции. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Меланд проинформирована о случившемся и следит за ситуацией, уточняло агентство.