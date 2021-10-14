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Власти Узбекистана за последние три года потребовали от Google удалить 26 материалов  

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана впервые обратились к Google в 2018 году с просьбой удалить определенный контент.

Согласно статистике Google, Узбекистан отправил запрос на удаление контента 4 раза в 2018 году, 1 раз в 2019 году и 1 раз в 2020 году. В ходе этих запросов правительство попросило Google удалить 26 фрагментов данных с портала YouTube.

Статистика Google не сообщает, сколько из 26 запросов, запрошенных правительством Узбекистана, было удалено.

По данным СМИ, с 2011 года Россия обращалась в Google 123 000 раз с просьбой удалить определенный контент. Это составляет 60,6% запросов, отправленных в компанию правительствами всех стран мира.

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