За голосованием в Узбекистане в день выборов будут следить более 400 камер - ЦИК

- Узбекистан, общество
- 10:05, 14 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В день президентских выборов за процессом голосования будут наблюдать в общей сложности 414 видеокамер, установленных на 207 районных и городских избирательных участках Узбекистана.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров на пресс-конференции в Ташкенте 13 октября.
По словам чиновника, на заседании ЦИК в среду было принято решение установить две камеры и необходимое оборудование на одном избирательном участке в каждом районе и городе страны.
Голосование на избирательных участках, оборудованных камерами наблюдения, будет в день выборов транслироваться на сайте ЦИК и на телеканале «Узбекистан 24» с 8:00 до 20:00 часов.
Представитель ЦИК заявил, что камеры будут установлены на избирательных участках без нарушения принципа тайного голосования.
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября этого года. В стране открыты 10 760 избирательных участков в 14 округах.
В настоящее время количество избирателей в Узбекистане составляет более 21,2 миллиона человек. Ранее ЦИК объявила, что избирателям, которые не смогли явиться по месту жительства в день выборов, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.