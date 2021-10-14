За голосованием в Узбекистане в день выборов будут следить более 400 камер - ЦИК

CentralAsia (UZ) - В день президентских выборов за процессом голосования будут наблюдать в общей сложности 414 видеокамер, установленных на 207 районных и городских избирательных участках Узбекистана.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров на пресс-конференции в Ташкенте 13 октября.

По словам чиновника, на заседании ЦИК в среду было принято решение установить две камеры и необходимое оборудование на одном избирательном участке в каждом районе и городе страны.

Голосование на избирательных участках, оборудованных камерами наблюдения, будет в день выборов транслироваться на сайте ЦИК и на телеканале «Узбекистан 24» с 8:00 до 20:00 часов.

Представитель ЦИК заявил, что камеры будут установлены на избирательных участках без нарушения принципа тайного голосования.

Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября этого года. В стране открыты 10 760 избирательных участков в 14 округах.

В настоящее время количество избирателей в Узбекистане составляет более 21,2 миллиона человек. Ранее ЦИК объявила, что избирателям, которые не смогли явиться по месту жительства в день выборов, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.