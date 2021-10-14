Вышел новый Lexus LX 600. Фото

CentralAsia (CA) - Компания Lexus представила новое поколение внедорожника LX. Автомобиль показали параллельно в трех главных для модели странах – в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и России.

Новая генерация премиального японского внедорожника получила дизайн, выполненный в фирменном стиле марки с массивной решеткой радиатора с трехмерными ячейками, а также буквенное написание названия бренда.

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Как и предполагалось ранее, новый Lexus LX оказался максимально унифицирован с Toyota Land Cruiser 300. Оба спроектированы на общей раме, имеют одинаковую трансмиссию и даже колёсную базу размером 2850 мм. Геометрия осталась прежней – дорожный просвет равен 215 мм, а углы въезда и съезда LX 2022 совпадают с предыдущей моделью.

Новая платформа GA-F (разновидность «тележки» TNGA) позволила сместить центр тяжести автомобиля, а также улучшить развесовку за счет иного расположения двигателя. Использование новой облегченной подвески, а также широкого списка деталей, выполненных из алюминия, значительно снизило массу машины (LX стал легче предшественника на 200 кг).

Салон внедорожника изменился куда сильнее, чем экстерьер автомобиля. На центральной консоли расположились сразу два дисплея на 12,3 и 7 дюймов. Более крупный тачскрин отвечает за управления функциями мультимедийной системы и демонстрацию работы водительского помощника Multi-terrain Monitor, показывающего водителю, что происходит под передней и задней осями машины.

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Чуть компактнее выглядит экран климатической установки. Сама «мультимедийка» прибавила в производительности и научилась поддерживать современные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а в дополнение к ней добавилась акустическая система фирмы Mark Levinson с 25-ю динамиками.

А еще у нового Lexus LX появилась новая версия под названием VIP. Ее прерогативой станут индивидуальные кресла на заднем ряду с возможностью наклона на угол до 48 градусов, разделенные дополнительной центральной консолью. Аналогичными сиденьями сейчас комплектуют Mercedes-Maybach GLS.

В VIP-салоне для пассажиров заднего ряда предусмотрена выдвижная подставка для ног, сенсорный дисплей на центральном подлокотнике, а также тачскрины мультимедийной системы и дополнительные воздуховоды, расположенные в потолке. Если сложить правое переднее кресло, то расстояние между рядами увеличится до 1100 мм.