Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз - СМИ  

CentralAsia (UZ) - Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Договоренность позволит американским военным более легко наблюдать и поражать цели в Афганистане», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание, на прошлой неделе четверо республиканцев приехали в Узбекистан, чтобы встретиться с высшими должностными лицами, в том числе побеседовать более двух часов с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

А во вторник группа во главе с председателем палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс вернулась из своей отдельной поездки в Узбекистан. Согласно пресс-релизу, «делегация встретилась с руководителями узбекского правительства, чтобы выразить свою признательность за поддержку, оказываемую Узбекистаном усилиям по эвакуации из Афганистана под руководством США, и обсудить проблемы региональной безопасности».

Официальные лица США заявляют, что Узбекистан поднялся в списке приоритетов после ухода из Афганистана. Эти две страны соседствуют друг с другом, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск. «...Некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности помочь США защитить региональные интересы в будущем», отмечает издание.