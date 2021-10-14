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В Казахстане за сутки выявлено 1985 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 350;

- город Нур-Султан — 270;

- Карагандинская область — 163;

- Павлодарская область — 154;

- Северо-Казахстанская область — 149;

- Алматинская область — 142;

- Восточно-Казахстанская область — 135;

- Акмолинская область — 120;

- Костанайская область — 97;

- город Шымкент — 81;

- Актюбинская область — 78;

- Западно-Казахстанская область — 66;

- Атырауская область — 51;

- Туркестанская область — 45;

- Кызылординская область — 42;

- Жамбылская область — 35;

- Мангистауская область — 7.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 910 832 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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