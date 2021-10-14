В Казахстане за сутки выявлено 1985 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 350;
- город Нур-Султан — 270;
- Карагандинская область — 163;
- Павлодарская область — 154;
- Северо-Казахстанская область — 149;
- Алматинская область — 142;
- Восточно-Казахстанская область — 135;
- Акмолинская область — 120;
- Костанайская область — 97;
- город Шымкент — 81;
- Актюбинская область — 78;
- Западно-Казахстанская область — 66;
- Атырауская область — 51;
- Туркестанская область — 45;
- Кызылординская область — 42;
- Жамбылская область — 35;
- Мангистауская область — 7.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 910 832 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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