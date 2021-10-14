Комиссия США определила в тюрьмах Узбекистана более 2000 заключенных по религиозным мотивам - доклад

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CentralAsia (UZ) - Комиссия США по международной религиозной свободе 13 октября опубликовала новый отчет, в котором говорится, что страна заключила в тюрьму 2000 человек за их религиозные убеждения.

В отчете говорится, что в узбекских тюрьмах содержится более 2 000 заключенных по религиозным мотивам, из них установлены личности 81 человека.

Автор отчета Стив Свердлов, докладчик Конгресса США по правам человека в Центральной Азии, сказал, что большинство из 81 верующего подверглись пыткам или иным унижениям.

Отчет Комиссии США по свободе вероисповедания озаглавлен «Религиозные и политические заключенные Узбекистана: ликвидация практики репрессий».

В нем говорится, что точное количество религиозных заключенных, заключенных в тюрьму за мирные молитвы в стране, долгое время было неизвестно журналистам, правозащитникам, правительству США, Европейскому Союзу и ООН.

Правительство Узбекистана никогда не разглашало количество или личности таких заключенных.

Новая цифра, которую приводит автор отчета Стив Свердлов, делает Узбекистан страной с наибольшим количеством религиозных заключенных в бывшем Советском Союзе:

«Более 2000 верующих находятся за решеткой», - сказал он. На сегодняшний день это наибольшее число среди бывших советских республик, и достижение освобождения этих людей остается главной целью для активистов-правозащитников».

Автор доклада обращает внимание на предъявленные этим осужденным обвинения. Многим из этих осужденных были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как «свержение конституционного строя в стране», «хранение или распространение запрещенной литературы» и «членство в запрещенных религиозных группах».

Самое главное, отмечается в отчете, нет убедительных доказательств, подтверждающих такое обвинение в отношении 81 установленного религиозного заключенного.

По словам Стива Свердлова, Уголовный кодекс Узбекистана содержит ряд статей, вынесенных таким осужденным, многие из которых противоречат международно-правовым обязательствам Узбекистана.

«УК Узбекистана остается таким же, каким был при Каримове. Поэтому проблема все еще существует», - сказал автор отчета.

Многие из этих осужденных сделали обоснованные заявления о пытках, унижении и аресте, а также об отказе в просьбе о защите во время судебного разбирательства. Кроме того, незаконно продлены сроки содержания под стражей и заключения большинства религиозных заключенных.

Между тем, Стива Свердлов высоко оценил освобождение около 50 высокопоставленных заключенных и освобождение сотен других религиозных заключенных с приходом к власти Шавката Мирзиеева.

Однако вопрос оправдательных приговоров остается открытым.

«Ни один из освобожденных политзаключенных не реабилитирован, и пока правительство даже не обсуждало этот вопрос», - сказал он.

Узбекские власти отрицают наличие в тюрьмах страны каких-либо религиозных или политических заключенных. Позиция правительства по этому вопросу не изменилась даже после того, как к власти пришел Мирзиеев.