Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, на что способен. Видео

CentralAsia (CA) - На военной выставке лидеру КНДР Ким Чен Ыну, пообещавшему создать «непобедимую армию», продемонстрировали мощь спецназа. Военные пробивали головой бетонные блоки, гнули шеями железные прутья и лежали на стекле, передает ВВС.

Военные парады и смотры в КНДР участились на фоне сообщений о голоде и глубоком кризисе в экономике страны.

Наблюдатели утверждают, что мощь армии демонстрируют для поднятия духа обнищавшего населения. А Ким Чен Ын в своих речах всегда подчеркивает, что военный арсенал необходим для сдерживания врагов Северной Кореи.