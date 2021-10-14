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В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 14 октября, в Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента страны. Голосование продлится до 20 октября.

Как сообщили в ЦИК Узбекистана, избирательные участки будут работать с 09:00 до 19:00.

Участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана является добровольным решением самих избирателей и не требует никаких документов помимо личного заявления в избирательную комиссию.

Для досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) должен получить у участковой избирательной комиссии по месту своего жительства избирательный лист. При этом участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов.

Заполненный избирательный лист досрочного голосования помещается в конверт и хранится в сейфе.

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