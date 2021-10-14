В Казахстане 39 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 39 человек скончались от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает оперативный штаб.
По данным за 12 октября, был зарегистрирован 31 случай смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 8 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.
На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 150 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 139 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 669 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 194 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.
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