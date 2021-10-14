В Узбекистане женщина пыталась продать своего 5-дневного младенца за $5 тысяч

CentralAsia (UZ) - В городе Гулистане в Сырдарьинской области женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

Согласно данным, в ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами на территории города Гулистана, была задержана уроженка Кашкадарьинской области.

Женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка, родившегося 8 октября этого года, за 5 тысяч долларов.

Молодая мама была задержана в момент передачи денег, которые были помечены. Новорожденного ребенка передали в детский дом Сырдарьинской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка.