В Узбекистане женщина пыталась продать своего 5-дневного младенца за $5 тысяч

- Узбекистан, происшествия
- 11:39, 14 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В городе Гулистане в Сырдарьинской области женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.
Согласно данным, в ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами на территории города Гулистана, была задержана уроженка Кашкадарьинской области.
Женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка, родившегося 8 октября этого года, за 5 тысяч долларов.
Молодая мама была задержана в момент передачи денег, которые были помечены. Новорожденного ребенка передали в детский дом Сырдарьинской области.
В настоящее время проводится доследственная проверка.