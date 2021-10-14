В ВОЗ назвали страны, где до сих пор не началась вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала страны, до сих пор не начавшие вакцинацию от коронавируса, сообщается на сайте ВОЗ.

По данным организации, вакцинация от коронавируса еще не началась в трех странах мира - Бурунди, Эритрее и Северной Корее.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что 56 стран не смогли привить и 10% своего населения до конца сентября - большинство из них в Африке. Это объясняется тем, что около половины стран в мире имеют ограниченные предложения вакцинации - у них есть программа прививки, но недостаточно запасов вакцин, чтобы ускорить достижение цели.

Учитывая такую ситуацию, ВОЗ обратилась к странам и компаниям, которые контролируют масштабные поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT.

Ранее в ВОЗ пожаловались на нехватку вакцин, из-за чего срываются поставки препаратов в бедные страны. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызвала «глобальную катастрофу», и призвал начать подготовку к новой пандемии осенью.