ВОЗ выбрала экспертов для изучения происхождения COVID-19

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвела итоги отбора экспертов в научно-консультативную группу по изучению происхождения новых патогенов (WHO Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

SAGO будет консультировать ВОЗ по вопросам, касающимся исследований происхождения новых и вновь появляющихся патогенов, обладающих эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.

«Появление новых вирусов, способных вызвать эпидемии и пандемии, — это факт природы, и хотя SARS-CoV-2 является последним таким вирусом, на нем этот процесс не закончится», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Понимание того, откуда берутся новые патогены, необходимо для предотвращения будущих вспышек с эпидемическим и пандемическим потенциалом и требует широкого спектра знаний. Мы очень довольны уровнем экспертов, отобранных для SAGO со всего мира, и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы сделать мир безопаснее», — добавил гендиректор ВОЗ.

Всего на конкурс поступило более 700 заявок, отобрали 26 ученых из различных областей знаний, включая эпидемиологию, ветеринарию, экологию, клиническую медицину, вирусологию, геномику, молекулярную эпидемиологию, молекулярную биологию, общую биологию, безопасность пищевых продуктов, биобезопасность, биозащиту и общественное здравоохранение. Состав SAGO отражает географическое и гендерное разнообразие, подчеркнули в ВОЗ.

В качестве консультативного органа ВОЗ SAGO будет выполнять следующие функции:

- консультировать ВОЗ по вопросам исследований происхождения новых и вновь появляющихся патогенов, имеющих эпидемический и пандемический потенциал;

- консультировать ВОЗ по вопросам установления приоритетности исследований и полевых исследований происхождения появляющихся и вновь возникающих патогенов;

- предоставить Секретариату ВОЗ независимую оценку всех имеющихся научных и технических результатов глобальных исследований происхождения SARS-CoV-2;

- консультировать Секретариат ВОЗ по вопросам разработки, мониторинга и поддержки исследований происхождения SARS-CoV-2;

- предоставлять ВОЗ дополнительные консультации и поддержку в будущих международных миссиях ВОЗ по изучению происхождения SARS-CoV-2 или других новых патогенов.

В сентябре 2021 года ВОЗ заявила, что возобновит расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2 с новой группой ученых. О новом этапе расследования организация объявила через несколько месяцев после того, как из китайского Уханя вернулась первая группа исследователей. Специалисты представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых назвали версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

В конце сентября председатель комиссии по коронавирусной инфекции COVID-19 медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Роспуск группы произошел из-за конфликта интересов, поскольку некоторые члены группы были связаны с американской некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая, в свою очередь, сотрудничала с Институтом вирусологии из китайского города Ухань, где в конце 2019 года зафиксировали первую вспышку COVID-19.

О необходимости расследовать версию искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2 или его утечки из лаборатории в Ухане неоднократно заявляли видные американские политики и специалисты, в том числе президенты Дональд Трамп и Джо Байден. В июле 2021 года Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2.