Apple снабдят AirPods функциями улучшения слуха, осанки и возможностью измерять температуру тела, - WSJ

CentralAsia (CA) - Американская компания Apple может добавить в новые AirPods функции, способные улучшать слух, измерять температуру тела и контролировать осанку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации WSJ, Apple ищет способы превратить свои наушники в полноценное приспособление для контроля за здоровьем. Новые функции могут быть приурочены к планам правительства США разрешить продажу слуховых аппаратов без лицензии.

WSJ отмечает, что пока не известно наверняка, будут ли новые функции добавлены в AirPods или же компания разрабатывает слуховые аппараты собственного производства. Однако новая версия наушников уже способна увеличивать четкость речи собеседника и корректировать окружающий звук.

Apple также планирует добавить в свои наушники датчики движения, которые будут предупреждать пользователя о нарушении осанки. Ранее издание сообщало, что Apple добавят в iPhone функции для диагностики депрессии и когнитивных нарушений.

Сейчас законодательство США запрещает продавать слуховые аппараты без должной лицензии, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может одобрить новые правила продажи таких гаджетов в 2022 году. Такие приборы можно будет продавать людям со средней и легкой потерей слуха.

Как отмечает WSJ, в США около 28 млн людей, которые страдают легкой потерей слуха, однако только 5% их них пользуются слуховыми аппаратами. Еще у 12 млн средняя потеря слуха, однако среди них только 37% имеют слуховые аппараты. Сейчас цены за подобные приборы могут достигать огромных цен, так как рынок контролируется лишь несколькими компаниями. Приход Apple может сильно на нем отразиться и измениться.