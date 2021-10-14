В Таджикистане разоблачили транснациональную банду, занимавшуюся переброской наркотиков в Европу

CentralAsia (TJ) - Правоохранительными органами Таджикистана разоблачена крупная транснациональная преступная сеть, долгое время занимавшейся переброской наркотиков из Афганистана через страны Центральной Азии в Европу, у которой изъято почти полтонны наркотиков, что является одной из крупных партий изъятых наркотиков за последние пять лет.

Таджикистан имеет общую границу с мировым лидером производства опиатов Афганистаном, протяженностью почти 1.400 километров, большая часть из которой проходит по сложному горному рельефу, используемому наркоконтрабандистами.

Территория Таджикистана используется контрабандистами для транзита афганских наркотиков по так называемому «северному маршруту» в Россию и страны Европы.

По данным МВД, в ходе многоходовой операции, длившейся в течение нескольких месяцев, задержан 45-летний житель города Душанбе, создавшего преступную сеть, в составе которой помимо граждан Таджикистана были установлены также граждане Узбекистана и Афганистана.

Главарь группировки женат, имеет четырех детей, в 2005 году был судим в России по обвинению в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны также пять членов группировки, среди которых один гражданин Узбекистана, в отношении которых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, контрабанда и отмывание денег, полученных преступным путем. Еще двое членов преступной сети объявлены в розыск.

У группировки изъято свыше 473 килограммов наркотиков (79 килограммов героина, 169 килограммов опия и более 225 килограммов гашиша). «Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» превышает $6 миллионов», - отметили в МВД. Изъятая партия наркотиков является крупнейшим изъятием за последние пять лет.

Наложен арест на шесть принадлежавших членам группировки дорогостоящих автомобилей на общую стоимость стоимостью 1 миллион 784 тысяч сомони (порядка $158 тысяч). Арестована также недвижимость и предприятия, принадлежавшие главарю группировки, стоимость которых оценивается в более чем 18,3 миллионов сомони (почти $1,6 миллионов).

По данным Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, в первой половине 2021 года изъято почти 1 тонна 696 килограммов наркотиков, что превышает объем наркотиков изъятых в январе-июне 2020 года на 43%.

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