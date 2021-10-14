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Самой высокой женщиной мира стала жительница Турции

CentralAsia (CA) -  Жительница Турции Румейси Хельги попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая из ныне живущих женщин, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рост 24-летней турчанки составляет 215,16 сантиметра. Указывается, что он обусловлен синдромом Уивера, который вызывает быстрый избыточный рост. Поэтому Хельги обычно передвигается в инвалидном кресле, с ходунками она также может ходить, но в течение короткого промежутка времени.

В этом году Хельги повторно измерили, после того как в 2014 году ее назвали самой высокой девушкой-подростком в мире в возрасте 18 лет.

«Для меня большая честь снова поприветствовать Румейси в Книге рекордов. Ее неукротимый дух и гордость за то, что она выделяется из толпы, вдохновляют», - сказал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей.

Самый высокий человек в мире Cултан Кесен также из Турции, и его рост составляет 251 см. В Книге рекордов Гиннесса говорится, что тот факт, что самые высокие из ныне живущих мужчин и женщин из одной страны, является «редкостью». Последний раз это было в 2009 году, когда Бао Сишунь и Яо Дэфэнь из Китая удерживали звание самых высоких людей мира.

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