Рахмон и Макрон открыли в Париже выставку об истории Таджикистана – самую крупную в Европе

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Франции Эммануэль Макрон приняли участие в церемонии открытия Выставки экспонатов Таджикистана под названием «Таджикистан — страна золотых рек» в Музее Гиме в Париже.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Эмомали Рахмон приветствовал президента Французской Республики на церемонии открытия Выставки исторических экспонатов Таджикистана.

Следует отметить, что культурные связи Таджикистана с Францией, наряду с другими сферами сотрудничества, основаны на международных нормах и признании взаимных интересов и неуклонно развиваются.

В этой связи Эмомали Рахмон поблагодарил Эммануэля Макрона за усилия и инициативы по всестороннему развитию таджикско-французских отношений и на этой основе организацию сегодняшней выставки.

Была выражена уверенность, что это мероприятие будет способствовать установлению отношений между музеями двух стран и дальнейшему расширению сотрудничества в этой сфере.

Президент Таджикистана представил президенту Франции историю и цивилизацию славного таджикского народа, вклад выдающихся таджикских сыновей в развитие человеческой цивилизации, исторические памятники, таджикскую государственность в разные века и древность богатой земли Таджикистана.

Как известно, таджики являются цивилизованным народом, занимающим достойное место в общей истории человечества.

Народы Франции и других европейских стран имеют возможность ознакомиться с памятниками эпохи энеолита и бронзового века древнего городка Саразм, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представленные экспонаты позволят европейцам побольше узнать о нашей прекрасной горной стране и будут способствовать развитию сотрудничества между Таджикистаном и Францией.

Следует отметить, что для представления богатой древней истории и цивилизации и уникального искусства таджикского народа в музей Гиме было представлено 211 произведений искусства из Национального музея Таджикистана и Национального музея археологии Таджикистана, которые демонстрируют французскому народу природную красоту и уникальную историю.

Для достойного представления таджикского государства в музее представлены картины и видеоролики об исторических и туристических объектах Таджикистана и уникальном историко-культурном наследии таджикского народа.

Посетители выставки получат возможность обогатить свой духовный мир посредством различных исторических периодов таджикского народа, таких как «Зороастризм», «Империя Ахеменидов», «Греко-бактрийское государство», «Кушанская империя» и «Государство Сасанидов».

Особенность выставки состоит в том, что выставленные артефакты обнаружены на нынешней территории Республики Таджикистан.

На сегодняшний день это самая крупная выставка Таджикистана, которая представляется западному миру на европейском континенте.

Гиме — Музей искусства народов Востока в Париже был основан в конце 19 века богатым промышленником Эмилем Гиме.

Впервые музей был открыт в 1879 году в Лионе, а затем переехал в Париж. В музее хранится одна из крупнейших коллекций артефактов Азии.

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