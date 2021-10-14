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За минувшие сутки в Узбекистане выявлено около 350 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  За 13 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 179 711. В течение прошедших суток зафиксированы 340 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 9 человек диагностирована пневмония (всего 27503).

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1 280 летальных исходов).

За день выздоровело 379 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 175 571) и 28 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 26 012).

На лечении находятся 2 860 больных коронавирусом и 1 258 - пневмонией.

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