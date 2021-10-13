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Как Эмомали Рахмона в Париже встречали. Видео

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл накануне из Брюсселя в Париж, столицу Франции с официальным визитом, передает «Авеста».

Как ожидается в рамках официального визита Эмомали Рахмон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с высокопоставленными французскими чиновниками.

Также в рамках визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в открытии выставки исторических экспонатов Таджикистана в парижском музее Гиме.

Также в Париже президент Эмомали Рахмон примет участии в открытии Дня культуры Республики Таджикистан в ЮНЕСКО.

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