В Улан-Баторе 198 317 человек получили третью дозу вакцины

CentralAsia (MNG) - В Монголии третью «бустерную» прививку получили более 350 тыс.человек

По данным минздрава Монголии на 14 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 253 082 человек (69,3% населения страны), вторую дозу – 2 134 545 человек (65,6% населения страны). И 350 230 человек привиты третьей дозой.

С начала вакцинации охват населения столицы первой дозой составляет 74,6 процента, охват второй дозой - 70,8 процента, охват дополнительными дозами - 17,8 процента.

В Улан-Баторе 198 317 человек получили третью дозу вакцины от COVID-19, что составляет 17,6% от целевой группы.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения