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Муж Собчак прокомментировал ситуацию с ДТП с ее автомобилем
Предыстория: Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  «Последние подонки» в истории с ДТП с участием автомобиля телеведущей Ксении Собчак — те, кто используют случившееся для «сведения счетов», заявил в Instagram супруг Собчак режиссер Константин Богомолов.

Он назвал «бессмысленными» рассуждения, связанные с аварией. По его словам, жертвами в связи с ДТП стали все, включая родных погибших, водителя и «спасшихся».

«Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — сказал Богомолов.

Вечером 9 октября в Сочи произошло лобовое столкновение двух автомобиле Mercedes и Volkswagen. Пассажиром Mercedes была Собчак. В Volkswagen были водитель и две пассажирки, одна из которых в результате ДТП погибла. По версии следствия, Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в ехавшую навстречу машину.

Водителя автомобиля, в котором сидела телеведущая, отправили под домашний арест по делу о ДТП. Ему вменяют нарушение ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Прокуратура указывала, что обвиняемый признал свою вину. Саму Собчак вызывали на допрос в качестве свидетеля и на очную ставку с обвиняемым водителем.

Позднее подруга погибшей в ДТП девушки Евгения опубликовала видеообращение, в котором сказала, что просила телеведущую помочь шестилетней дочери погибшей Маше и «столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием». Эти обвинения Собчак отвергла, сказав, что не получала таких просьб и занимается поиском погибших и пострадавших.

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