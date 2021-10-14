Объявлено имя победительницы «Мисс Алматы — 2021»

CentralAsia (KZ) - Титул «Мисс Алматы - 2021» завоевала 24-летняя студентка Азиза Токашева, передает Tengrinews.kz.

Девушка учится в магистратуре Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Специальность - «менеджмент-маркетинг». Бакалавриат окончила в Омском гуманитарном университете. Училась в казахской школе в Алматы.

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С восьми лет Азиза занимается народно-эстрадными танцами. Выступала на многих концертах и городских мероприятиях. Сейчас продолжает танцевать как любитель. Кроме того, она принимает активное участие в социально-благотворительных проектах.

«С детства у меня был интерес к конкурсам красоты, старалась принимать участие в разных мероприятиях, показах, быть активной в социальных и благотворительных акциях. Работала с детьми в детских домах. Я считаю, что красота, прежде всего, это внутренний мир человека. Главное развиваться, стремиться к лучшей версии себя, быть разносторонним человеком, а самое главное - милосердие и доброта», - поделилась Азиза.

Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звездное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции. Впервые у зрителей появилась уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц.

Вершат судьбы участниц актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан — 2013» и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.

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