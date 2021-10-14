В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 31 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 767 (8,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 892 980 случай (+0,40%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 198,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 593 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 553 945 человек.