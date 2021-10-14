Между Ираном и Туркменистаном через 20 месяцев возобновляет работу пограничный переход

CentralAsia (TM) - Иранская таможенная администрация заявила об открытии таможенного перехода «Инче бурун» на границе с Туркменистаном. Об этом сообщает PressTV.

14 октября КПП «Инче бурун» возобновляет работу после 20 месяцев карантина. Иранским предпринимателям разрешено производить через него поставки товаров в Туркменистан и транзитные перевозки.

«Инче бурун» был закрыт в феврале 2020 года после сообщений о первых зараженных коронавирусом в Иране. Власти Туркменистана настаивали тогда и настаивают до сих пор, что в их страну COVID-19 не проник (хотя независимые источники свидетельствуют об обратном).

Ранее власти Туркменистана уже разрешили открыть пограничные переходы «Сарахс» и «Лотфабад», где были выстроены специальные дезинфекционные туннели для фур. Однако в таможенной службе Ирана рассчитывают, что открытие «Инчеборуна» позволит значительно увеличить экспорт в страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю. Закрытым остается один иранско-туркменский сухопутный пограничный переход — «Баджгиран», передает turkmen.news.

Иран еще до начала эпидемии коронавируса планировал увеличить экспорт товаров в Центральную Азию. Это было частью плана по диверсификации экономики: страна намерена не ориентироваться исключительно на добычу нефти, а развивать сельскохозяйственный и обрабатывающий секторы.