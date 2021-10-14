В России выявили максимум смертей за сутки от коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 986 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 220 315 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,8 млн, из них выздоровели — 6,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 553 945 пациентов.