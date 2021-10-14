В Узбекистане оппоненты лишены права участвовать в президентских выборах - HRW  

CentralAsia (UZ) - Хьюман Райтс Вотч (HRW) заявила, что в Узбекистане «оппоненты лишены права участвовать в президентских выборах» и предупредила об ограничениях свободы СМИ и политического участия в предстоящем голосовании.

В заявлении правозащитной организации от 13 октября говорится, что эти ограничения «раскрывают ограниченность» реформ, осуществлённых под руководством президента Шавката Мирзиеева.

Почти наверняка Мирзиеев будет переизбран на выборах 24 октября, предвыборная кампания которого широко освещается в государственных СМИ Узбекистана.

«Узбекистан привлек значительное международное внимание в связи с реализацией программы реформ, но недавние нарушения прав человека в стране и отсутствие какой-либо оппозиции или независимых кандидатов на этих выборах показывают, что эти притязания ограничены, - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Узбекистан мог бы продемонстрировать свою искреннюю приверженность значимым реформам, позволив кандидатам в президенты, не разделяющим взглядов правительства, участвовать в предстоящих выборах, но этого не было сделано».

Мирзиеев пришел к власти после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году и через несколько месяцев был избран 87 процентами голосов.

Его первым шагом было обещание реформировать страну, где выборы проходили под строгим контролем над средствами массовой информации и оппозиции.

Как и на предыдущих выборах, к ним не были допущены кандидатуры основных критиков нынешнего руководства.

HRW посетовала на требование Узбекистана выдвигать кандидатов только от зарегистрированной партии, что позволяет властям «предотвратить широкомасштабное политическое участие в столь важных выборах».

На выборы президенты выдвинуты пять кандидатов, которые не критикуют правительство: Бахром Абдухалимов от партии «Адолат», Алишер Кадыров от Партии «Миллий тикланиш», Нарзулла Обломуродов от Экологической партии и Максуда Варисова, единственная женщина-кандидат от Народно-демократической партии.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что большинство рекомендаций по проведению выборов демократическим способом не были выполнены.

В мае текущего года БДИПЧ призвало власти Узбекистана к реформам для «введения пересмотренной законодательной базы и избирательных комиссий на всех уровнях, невмешательства в голосование на репрезентативной основе, мероприятий в день выборов, регистрации кандидатов и избирателей, освещения в СМИ и разрешения споров по результатам выборов».