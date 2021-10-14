Все, что мы знали об ожирении, неверно - исследование

CentralAsia (CA) - С 16 по 19 век цинга убила около 2 миллионов моряков, это больше, чем война, кораблекрушения и сифилис вместе взятые. Однако не менее ужасным, чем сами эти болезни, является то, что на протяжении большей части этих 300 лет медицинские эксперты знали, как ее предотвратить, и просто не могли этого сделать.

В 1600-х годах некоторые морские капитаны раздавали морякам лимоны, лаймы и апельсины, будучи убеждены, что ежедневная доза цитрусовых предотвратит распространение цинги. Британский флот, опасаясь увеличения затрат, обратился к солодовому суслу, побочному продукту ячменного пюре, приготовленному из ячменя, который имел преимущество в том, что он был дешевле, но не делал вообще ничего для лечения цинги.

В 1747 году британский врач по имени Джеймс Линд провел эксперимент, в котором он дал одной группе моряков дольки цитрусовых, а другим - уксус, морскую воду или сидр. Результаты не могли быть яснее. Члены экипажа, которые ели фрукты, поправились настолько быстро, что смогли помочь позаботиться о других. Линд опубликовал свои открытия, но умер до того, как кто-то успел их реализовать, через 50 лет после его смерти.

Спустя годы мы узнали, что есть лучший путь избежать ожирения.

Около 40 лет назад американцы стали есть намного больше чем ранее. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 80% взрослые и около одной трети детей теперь соответствуют клиническому определению избыточного веса или ожирения. Больше американцев живут с «крайним ожирением», чем с раком груди, болезнями Паркинсона, Альцгеймера и ВИЧ вместе взятыми.

И основная реакция медицинского сообщества на этот сдвиг - обвинить толстых людей в том, что они толстые. Им говорят, что ожирение - это личный недостаток, который создает нагрузку на систему здравоохранения, снижает ВВП и подрывает военную мощь.

Это также повод запугать толстых людей одним предложением, а затем сообщить им в следующем, что вы делаете это для их же блага. Вот почему страх растолстеть или остаться в таком состоянии заставляет американцев тратиться на диету больше, чем мы тратим на видеоигры или фильмы. 45% взрослых сказали, что они постоянно или частично озабочены своим весом - рост на 11 пунктов с 1990 года. Почти половина девочек в возрасте от 3 до 6 беспокоятся по поводу веса.

С 1959 года исследования показали, что от 95 до 98% попыток похудеть терпят неудачу и что две трети людей, сидящих на диете, набирают больше, чем потеряли. Причины биологические и необратимые. Еще в 1969 году исследования показали, что потеря всего 3 процентов веса тела привела к 17-процентному замедлению метаболизма - реакции голода во всем теле, которая насыщает вас гормонами голода и понижает вашу внутреннюю температуру до тех пор, пока вы не подниметесь до самого высокого уровня. Снижение веса означает борьбу с системой регуляции энергии вашего тела и борьбу с голодом весь день, каждый день и всю оставшуюся жизнь.

Второй важный урок, который медицинский истеблишмент усваивает и снова и снова отвергает, заключается в том, что вес и здоровье - не идеальные синонимы. Почти каждое исследование на уровне населения показывает, что у толстых людей сердечно-сосудистые заболевания больше, чем у худых. Исследования обнаружили, что от одной трети до трех четвертей людей, страдающих ожирением, метаболически здоровы. У них нет признаков повышенного кровяного давления, инсулинорезистентности или высокого уровня холестерина.

Между тем, около четверти людей, не страдающих лишним весом, эпидемиологи называют «худыми и нездоровыми». Исследование 2016 которые наблюдали за участниками в среднем в течение 19 лет, обнаружили, что у больных тощих людей вероятность заболевания диабетом в два раза выше, чем у здоровых толстых людей. Привычки независимо от вашего размера - вот что действительно важно. Десятки индикаторов, от потребления овощей до регулярных упражнений, позволяют лучше понять состояние здоровья.

Три отдельных исследования показали, что у полных женщин больше шансов умереть от рака груди и шейки матки, чем у женщин с ожирением, что частично объясняется их нежеланием обращаться к врачам и проходить обследования. Эрин Харроп, исследователь из Вашингтонского университета, изучает женщин с большим весом, страдающих анорексией, которые, вопреки стереотипу о нулевом размере, представленному в большинстве СМИ, в два раза чаще сообщают о рвоте, принимая слабительные и злоупотребляя таблетками для похудения. Харроп обнаружила, что худым женщинам требуется около трех лет, чтобы пройти курс лечения, в то время как ее участники в среднем тратили 13 с половиной лет, ожидая, пока их расстройства будут устранены.

Проблема в том, что в Америке, как и везде, учреждения общественного здравоохранения настолько озабочены массой тела, что упускают из виду то, что действительно убивает нас: наши запасы пищи. Диета — это основная причина смерти в Соединенных Штатах, ответственная за более чем пятикратное количество смертельных случаев в результате применения огнестрельного оружия и автомобильных аварий вместе взятых. Но дело не в том, сколько мы едим - на самом деле американцы потребляют калорий сейчас меньше, чем в 2003 году. Это то, что мы едим.

Более десяти лет исследователи обнаружили, что качество нашей пищи влияет на риск заболеваний независимо от ее влияния на вес. Фруктоза, например, может повреждать чувствительность к инсулину и функции печени больше, чем другие подсластители с таким же количеством калорий. Люди, которые едят орехи четыре раза в неделю имеют снижение заболеваемости диабетом на 12 процентов и снижение смертности на 13 процентов независимо от их веса. Все наши биологические системы для регулирования энергии, голода и сытости нарушаются при употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием сахара, с низким содержанием клетчатки и с добавками.

Вывести этот яд из нашей системы питания будет нелегко. В каждом звене цепи, от фабричных ферм до школьных обедов, доминирует Mars, Monsanto или McDonald's, каждый из которых неустанно работает над снижением затрат и увеличением прибыли. Но это все еще не повод отчаиваться. Мы можем многое сделать прямо сейчас, чтобы улучшить жизнь толстых людей - впервые сместить акцент с веса на здоровье и на поддержку.

Та же халатность, как в случае с лечением цинги много лет назад, теперь проявляется на всех уровнях власти. От правил маркетинга до антимонопольных правил и международных торговых соглашений, политика США создала продовольственную систему, которая выделяется производством муки, сахара и масла, но изо всех сил пытается доставлять питательные вещества примерно в том же масштабе.

Соединенные Штаты ежегодно тратят 1,5 миллиарда долларов на исследования в области питания по сравнению с примерно 60 миллиардами долларов на исследования лекарств. Лишь 4 процента сельскохозяйственных субсидий идет на фрукты и овощи. Неудивительно, что самые здоровые продукты могут стоить до восемь раз больше, чем вредные для здоровья, или что разрыв увеличивается с каждым годом.

Вы видите это в большинстве исследований: самые эффективные медицинские вмешательства на самом деле не являются медицинскими вмешательствами - это стратегии, которые облегчают тяготы бедности и высвобождают время для движения, игр и воспитания детей. В развивающихся странах с более высокой заработной платой для женщин уровень ожирения ниже, и жизнь меняется, когда здоровая пища становится дешевле. Пилотпрограмма в Массачусетсе, где получателям талонов на питание давались дополнительные 30 центов на каждый доллар, потраченный на здоровую пищу, потребление фруктов и овощей увеличилось на 26 процентов. Подобная политика вряд ли повлияет на наш вес, однако она почти наверняка значительно улучшит наше здоровье.