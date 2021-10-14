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Первый в истории сертификат зеленого строительства выдан в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В 2020 году компания Sakura Property LLC построила и сдала в эксплуатацию энергоэффективный частный дом в районе Баянгол Улан-Батора. Этот дом был построен в рамках подпроекта по продвижению схемы финансирования энергоэффективного жилищного строительства в юрточных районах Гер Улан-Батора, реализованного в сотрудничестве с Монгольской банковской ассоциацией (MBA) и Монгольская ассоциация устойчивого финансирования (ToC) в рамках проекта GIZ «Энергоэффективный ремонт зданий в Монголии», реализуемого совместно правительством Германии, Швейцарской организацией сотрудничества в области развития (SDC) и муниципалитетом города Улан-Батор.

Дом был проверен и сертифицирован Sintali-SGS, аккредитованной компанией EDGE. Проект GIZ профинансировал оценку энергоэффективности, а также процесс аудита и сертификации.

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