В Узбекистане задержаны граждане, продававшие птенцов соколов за $26 тысяч

CentralAsia (UZ) - Таможенники Узбекистана совместно со Службой государственной безопасности провели оперативные на пограничном таможенном посту «Сырдарья». При досмотре салона грузового автомобиля «КамАЗ» оперативники нашли спортивную сумку. В ней находились 8 молодых соколят.

Правоохранители позволили подозреваемому проследовать до места назначения, где в этот же день был задержан предполагаемый покупатель птиц.

Выяснилось, что птиц планировали продать за 280 млн сумов (более $26 тыс).

По данному факту таможенными органами проводится доследственная проверка.

Соколята переданы на временное содержание в Ташкентский зоопарк.

Соколы-балобаны — гнездящийся, перелётный вид, близкий к уязвимым, занесён в Красную Книгу Узбекистана. Его численность локально сокращается с 1990-х годов. Всего в Узбекистане гнездится 120−150 пар. Охранный статус Международного союза охраны природы — под угрозой исчезновения. Кроме того, он включен во второй список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Основная причина сокращения численности балобана во всём ареале его обитания — нелегальный отлов и продажа для соколиной охоты и поражение электрическим током на линиях электропередач, где соколы часто устраивают свои гнёзда.