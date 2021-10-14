В Узбекистане задержаны граждане, продававшие птенцов соколов за $26 тысяч

- Узбекистан, происшествия
- 17:37, 14 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Таможенники Узбекистана совместно со Службой государственной безопасности провели оперативные на пограничном таможенном посту «Сырдарья». При досмотре салона грузового автомобиля «КамАЗ» оперативники нашли спортивную сумку. В ней находились 8 молодых соколят.
Правоохранители позволили подозреваемому проследовать до места назначения, где в этот же день был задержан предполагаемый покупатель птиц.
Выяснилось, что птиц планировали продать за 280 млн сумов (более $26 тыс).
По данному факту таможенными органами проводится доследственная проверка.
Соколята переданы на временное содержание в Ташкентский зоопарк.
Соколы-балобаны — гнездящийся, перелётный вид, близкий к уязвимым, занесён в Красную Книгу Узбекистана. Его численность локально сокращается с 1990-х годов. Всего в Узбекистане гнездится 120−150 пар. Охранный статус Международного союза охраны природы — под угрозой исчезновения. Кроме того, он включен во второй список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Основная причина сокращения численности балобана во всём ареале его обитания — нелегальный отлов и продажа для соколиной охоты и поражение электрическим током на линиях электропередач, где соколы часто устраивают свои гнёзда.